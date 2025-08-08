今月28日に東京ドームで開幕する都市対抗野球大会に、三重県鈴鹿市代表として出場する社会人野球チームHonda鈴鹿硬式野球部を激励する壮行会が、7日、鈴鹿市のショッピングモールで開かれました。東海地区予選を突破し、3年ぶり27回目の出場を決めたHonda鈴鹿。壮行会には選手たちを応援しようと、鈴鹿市の末松市長や地元のスポーツ少年団の他、多くの市民が訪れました。選手・監督らの紹介が行われた後、鈴鹿市の末松市長が「しっ