今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『本物を万博へ見に行く【EXPO2025 大阪・関西万博】』というおばあちゃんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）イタリア館と新居浜太鼓祭りイベントを主たる目的として万博に行ってきました。 ファルネーゼのアトラスは評判を聞いていた通りすごい存在感でした。 新居浜の太鼓台は大迫力だったのと、水樹奈々さんの生歌が大盛り上がり。 それ以外にも見どころ盛りだ