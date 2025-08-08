子どもの下着は成長にあわせた選び方をする必要がありますが、知識がないと何をどうやって選べばいいのか、迷ってしまうかもしれません。下着の製造販売をしている株式会社ワコールさんでは、出前教室や自社のサイトで下着の役割や大切さ、選び方なども伝えています。なぜそのような情報発信をしているのか、マーケティング本部コミュニケーションデザイン部メディアプランニング課の詫間しおりさんにうかがいます。なぜ下着を