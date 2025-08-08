¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ö³Ú¤·¤ß¡©¤½¤ì¤È¤âµÁÌ³¡Ä¡Ä¡ª¡©µ¢¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤Ë¡¢35,286¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤äµÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤ä¡¢µ¢¾Ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ò¡¢·ë²Ì¤È¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡§25.1¡óÎ¾¼Â²È¡¢¤É¤Á¤é¤Îµ¢¾Ê¤â³Ú¤·¤ß¢ö¡§19.8¡óµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡§19.5