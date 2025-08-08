瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雷を伴い激しい雨の降っている所があります。昼過ぎ以降もおおむね曇りで、雷雨のところがあるでしょう。雨脚が強まる予想のため、雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山で34度、津山で33度、高松で35度でしょう。岡山県には熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重に警戒してください。 9日は曇りで、夜からは次第に雨の範囲が広がる見