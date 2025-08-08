連日、異常な暑さが日本列島を襲っている。総務省消防庁によると、7月28日から8月3日までに熱中症により救急搬送された人は全国で9507人にのぼったという。しかし、熱中症のリスクは人間のみならず、動物たちにも迫っている。犬や猫などの大切な家族の一員を熱中症から守るためにできることは何か。行政や民間事業者に話を聞いた。 【画像あり】暑さでもうある犬…環境省が啓発するペットの熱中症予防啓発ポスター