リニア中央新幹線の工事遅延をめぐり、「静岡県のせいでリニアが遅れている」との声が根強い。しかし、この批判は本当なのか？実は全国で工事の遅れや環境問題が相次いでいる。長年この問題を追い続けてきたジャーナリストに、静岡叩きの背景とリニア計画の本質を聞いた。 【画像】山梨県の山を貫通する超電導リニア 静岡県だけが批判される理由とは？ 「2020年からリニア工事の進捗を調査していますが、静岡以外の全て