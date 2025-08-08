阪神甲子園球場を舞台に開催されている第107回全国高校野球選手権大会（主催、日本高等学校野球連盟・朝日新聞社）が大ピンチだ。広島代表として出場している広陵の野球部寮で約半年前に暴力事件があり、被害の詳細がSNSで拡散、これを産経新聞が8月5日「高野連が厳重注意済み、学校は見解公表へ」と報じたことで問題が急浮上した。さらに富山代表の未来富山でも、野球部員同士の暴力事案の処理を巡って関係者が謹慎処分を受けてい