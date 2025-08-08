ネクスコ中日本が発表した2025年のお盆期間の渋滞予測によりますと、東名高速や新東名高速などの渋滞のピークは下り線が8月9日、上り線が8月11日になると見られています。 ネクスコ中日本によりますと、8月7日から17日までのお盆期間で10キロ以上の渋滞回数は上下線合計で182回発生すると予想されています。 日ごとの渋滞回数を見ますと、下り線は8月9日が12回、上り線は8月11日が13回で最も多いと見られています。 2024