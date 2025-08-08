ボーイズグループNCTが、度を過ぎた行動に出るファンに警告し、法的対応を予告した。所属会社SMエンターテインメントは7日、公式ファンコミュニティーWeverse（ウィバース）で「最近アーティストの安全を脅かしたり、プライバシーを侵害する事例が増加したことにより、成熟したファン文化形成と権利保護のため、NCTファンのエチケットを案内します」と知らせた。特に空港秩序に触れ「空港内のすべての保安区域（出入国審査、保安検