【メイドインアビス 目覚める神秘】 2026年 公開予定 アニメ「メイドインアビス」の劇場シリーズアニメ化が決定。第1部「メイドインアビス 目覚める神秘」が2026年に公開される。 発表に合わせてビジュアルも公開されており、クラヴァリとテパステが滑落亭で食事している姿を確認できる。 ▼△▼△▼△▼△▼ 還れぬ地へ、 挑む者たち。 ▲▽