巴コーポレーション [東証Ｓ] が8月8日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比10.3％減の11億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の19億円に対する進捗率は58.1％となり、5年平均の56.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.1％→10.8％に低下した。 株探ニュース