【漫画】本編を読むちゃんと働いてお給料ももらっている、毎日贅沢をしているわけではないのにお金にいつも困っている。こんな経験に思い当たる人もいるのではないだろうか。現状を変えるためにどうすれば良いかわからないなら、『物事を「いる・いらない」に分けただけで、貯金ゼロから「貯められる人」になりました』（なぎまゆ/KADOKAWA）を手に取ってもらいたい。主人公はお金の不安を抱え続ける40代の主婦。働いて節約も