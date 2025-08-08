8月5日、俳優・岡山天音が主演を務めるNHK夜ドラマ『ひらやすみ』（2025年秋放送）に、女優・森七菜と吉岡里帆の出演が発表された。「岡山さん演じる主人公・ヒロトは29歳フリーターで、お気楽な自由人。ある日、近所のおばあちゃんから一戸建ての平屋を譲りうけることになり、そこで森さん演じるなつみと2人で暮らす──というストーリーです。今作は漫画『ひらやすみ』を原作とする実写版。原作は2023年に『手塚治虫文化賞』