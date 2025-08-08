気象台はきょう8日午前5時、霧島市に大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保し最大級の警戒をしてください。 鹿児島地方気象台は8日午前1時7分に薩摩地方に、午前4時47分に薩摩地方と大隅地方に線状降水帯情報を出しました。 8日これまでの1時間に姶良市で111ミリ、霧島市で107ミリ、鹿児島市で91ミリの猛烈な雨を観測しました。