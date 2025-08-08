姶良市では住宅1棟が全壊し女性2人が救急搬送されました。 消防によりますと、姶良市蒲生町で住宅の裏山が崩れて1棟が全壊しました。この家に住む女性2人が病院に搬送されましたが、搬送当時、2人とも意識はあったということです。 このほか、姶良市の狩川の水があふれ、道路が冠水。平松、脇元、下名、重富温泉付近では、床下浸水が複数件発生しているということです。 (記者)「イオンタウン姶良の横にあるこちらは一体には土