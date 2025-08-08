◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟競馬場・ダート１８００メートル）＝８月８日、栗東トレセン前走で２勝クラスを勝ったロードラビリンス（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ミッキーアイル）は、坂路で６６秒９―１５秒５。しっかりとした脚どりで輸送前日の調整を終えた。松下調教師は「坂路を１本。暑さもこたえず、心身ともに元気ですね」と笑みを浮かべた。川田騎手とコンビを組んでから２連勝。「上手に乗って