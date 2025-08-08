大山気象予報士の解説です。 霧島市、いったん午前10時現在では雨が弱まっているとありましたが、雨が弱まっても油断はしないでください。 霧島市にはお伝えしていますように、大雨特別警報が出ています。命を守る行動をとってください。これまでに経験したことのないような大雨となっています。この後も最大級の警戒をしてください。 大雨をもたらした線状降水帯はきょう8日未明から明け方に薩摩・大隅地方の北部に発生しまし