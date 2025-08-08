◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝８月８日、栗東トレセンヤマニンアルリフラ（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父イスラボニータ）は、坂路を２本乗って、ゲートの確認も行った。厚みのある馬体で引き続き好調をアピールした。斉藤崇調教師は「順調に来られていますし、雰囲気もいいですよ」とうなずいた。前走の北九州記念はプラス１４キロの馬体で快勝と、本格化ムードが漂う。「体重