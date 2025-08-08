田中碧はリーズの3rdユニでもモデルを務めたイングランド1部リーズは2025-26シーズンに向けた新しい3rdユニフォームを8月7日に発表した。モデルには日本代表MF田中碧が起用され、クラブは公式Xで田中のカットを公開。「新鮮すぎる」と反応があった、金のネックレスに両腕のブレスレットなどアクセサリー使いも映える1枚に絶賛の声が上がっている。昨シーズン、イングランド2部リーグでリーグ戦43試合に出場して5得点2アシスト