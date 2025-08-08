ＣＢＣ賞の攻略POINT 【生産】上位人気のノーザンＦ生産馬は鉄板！ ノーザンファーム生産馬は［3・2・2・18］で、当日①②人気ならば［3・1・0・0］で連対率100％のハイアベレージ。 ③人気は［0・1・1・2］で複勝率50％、④～⑥人気は［0・0・1・8］。 ⑦人気以下で馬券圏内はなく、上位人気に推された馬がそのまま結果を残す傾向にある。 ＣＢＣ賞過去10年