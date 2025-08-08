飢餓が深刻となるガザ地区で、1カ月で5歳未満の子どもおよそ1万2000人が急性栄養失調と診断されたことがわかりました。【映像】ガザ地区の食料配布の様子WHO（＝世界保健機関）のテドロス事務局長は7日に会見を開き、「栄養失調は広い範囲に及んでいて、飢餓による関連死も増え続けている」と懸念を示しました。そのうえで、ガザ地区では7月だけで、5歳未満の子どもおよそ1万2000人が急性栄養失調と診断されたことを明らかに