Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。令和の米騒動が始まって早くも1年。気がつけば、主食のはずのお米がちょっとした贅沢品になっていました。 それに合わせて「せっかくならおいしく炊きたい」と、炊飯器を買い替える人も増えているのだとか。そこでふと思ったのです。せっかく炊き方にこだわるなら、土鍋炊きという選択