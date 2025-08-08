米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が近く対面で会談する方向で合意したことを受け、ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は７日、独仏など欧州首脳らと相次いで電話会談し、ウクライナと欧州も停戦交渉に関与する必要性を訴えた。ゼレンスキー氏はドイツのメルツ首相との会談後、ＳＮＳで「ウクライナは欧州の不可欠な一部」であり、「欧州は関連プロセスに参加する必要がある」と