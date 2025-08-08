数字を知り尽くしたポーカープロにとっては、それすらただの確率にすぎなかったのかもしれない。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。確率“約0.2%”の現象が発生するも、東大出身のイケメンポーカープロ・新田渓は表情を変えずに淡々と戦い続け、美女プロを退けた。【映像】確率“約0.2%”でも超冷静…東大イケメンの表情注目の場面は、“