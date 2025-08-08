USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.848.387.827.47 1MO9.897.948.217.20 3MO10.117.938.717.53 6MO9.957.718.947.61 9MO9.897.669.077.79 1YR9.877.629.217.88 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.369.298.64 1MO8.788.628.19 3MO9.438.988.31