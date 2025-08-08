激しい雨の影響で、鹿児島県の霧島市と鹿児島市では、もっとも高い警戒レベル5の緊急安全確保が出されています。【映像】鹿児島市と霧島市に緊急安全確保霧島市では、大雨特別警報の発表にともない、全域で緊急安全確保が出されました。市内にある鹿児島空港では、午前3時までの1時間に107.5ミリの猛烈な雨を観測し、観測開始以来の最大を記録しました。周辺では、6日午後8時からの降り始めから8日午前5時までに500ミリを超え