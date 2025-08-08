8日朝、鹿児島県霧島市に大雨特別警報が出され、各地で被害が出ています。隣の姶良市では、裏山が崩れて住宅が全壊し、住人1人と連絡が取れなくなっています。【映像】全壊した住宅「現在も捜索活動が続いています。警察によりますと、姶良市蒲生町で裏山が崩れて住宅が全壊し、この家に住む4人のうち3人の安否が確認できましたが、1人と連絡が取れていないということです。県内ではこのほかにも複数の家屋が倒壊し、取り残され