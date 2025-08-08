出産は人生の一大イベント。でも、その後には赤ちゃんと向き合う幸せな日々だけでなく、慣れない育児や環境の変化によるストレスが押し寄せてきますよね。そんな大変な時期に、さらに義母との半同居生活が始まったとしたら……？今回は、そんな話をご紹介します。半同居生活「長女を出産し、退院して自宅に戻って荷物を整理していたときのことです。突然義母がたくさんの荷物を持って自宅へきたのです。出産直後で疲れ切っている