【「ビッグコミックスペリオール」2025年17号】 8月8日 発売 価格：510円 小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年17号を本日8月8日に発売した。価格は510円。 今号の表紙は「トリリオンゲーム」。巻頭カラーは「セイ少女黙示録 ですぺあ」が登場。そのほか、最終回が迫る「機動戦士ガンダム サンダーボルト