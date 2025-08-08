あんしん保証 [東証Ｓ] が8月8日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)は4900万円の赤字(前年同期は300万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.1％→-5.6％に大幅悪化した。 株探ニュース