8月8日（現地時間7日、日付は以下同）。ワシントン・ウィザーズが、アンソニー・ギルと再契約を結んだことを発表した。 32歳のギルは、201センチ104キロのフォワード。トルコ、ロシアで計4シーズンをプレーした男は、2020－21シーズンからウィザーズ入りし、5シーズンをプレーしてレギュラーシーズン通算230試合で平均9.4分3.4得点1.7リバウンド