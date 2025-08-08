勤務先の焼肉店のトイレで女性を盗撮したなどとして、従業員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された高橋啓容疑者はことし6月から先月にかけて、神奈川県小田原市にある勤務先の焼肉店の女性トイレに侵入し、女性客をスマートフォンで盗撮するなどした疑いがもたれています。高橋容疑者は、個室トイレの上からスマートフォンのカメラを内部に向けていたということです。高橋容疑者は、別の事件で先月逮捕され、その際