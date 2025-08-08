「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、フルヤ金属が「売り予想数上昇」で３位となっている。 ８日の東京市場で、フルヤ金属は大幅安。７日取引終了後に発表した２５年６月期通期の連結決算及び２６年６月期の連結業績予想がネガティブ視されているようだ。 前期の売上高は前の期に比べ２０．７％増の５７３億７９００万円（従来予想は５６０億円）、営業利益は同２．８