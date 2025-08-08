東和薬品は大幅続落。７日取引終了後に４～６月期連結決算を発表。売上高は前年同期比４．１％増の６５１億４９００万円だった一方、純利益は同５４．３％減の２５億１３００万円だった。生産数量の増加に伴い増収となったものの、利益面ではグループ企業が不調だったことが影響した。また、デリバティブ評価損の発生も大きく響いた。 出所：MINKABU PRESS