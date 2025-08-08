泊まりがけで旅行をするとき、飛行機や新幹線などのチケットとホテル代がセットで安くなる商品というのがあります。でも、自家用車で旅行に出かける場合はそんなおトクなセット商品はない……そう諦めてはいませんか？今回の記事では「高速道路料金＋宿代」を安くする方法を紹介します。これ、上手に使えばとってもおトクなのに、ほとんど知られていないのには理由があります。注意点もあわせて説明します。（ライター・プランナー