午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９４４、値下がり銘柄数は５９９、変わらずは７７銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に精密機器、情報・通信、その他金融、輸送用機器など。値下がりで目立つのは医薬品、非鉄金属、鉱業。 出所：MINKABU PRESS