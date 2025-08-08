けさ米沢市で車と自転車が絡む事故があり、自転車に乗っていた若い男性が意識不明の状態で病院に運ばれました。 【写真を見る】【速報】車と自転車が絡む事故自転車の若い男性が意識不明（山形・米沢市） 消防などによりますときょう午前７時１５分ごろ、米沢市塩井町で事故があったなどと事故の関係者から消防に通報がありました。 現場では車と自転車がぶつかっていて、自転車に乗っていた若い男性が意識不明の状態で病院に