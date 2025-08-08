ルミナスは、2026年2月24日(火)に、同社の代表取締役を務める神田みつきを中心に、日本武道館にてアイドルフェス「天下一武道館」を開催します。 アイドルフェス「天下一武道館」 日程： 2026年2月24日(火)会場： 日本武道館主催： 株式会社ルミナス ルミナスは、2026年2月24日(火)に、同社の代表取締役を務める神田みつきを中心に、日本武道館にてアイドルフェス「天下一武道館」を開催。