東北日本海側では、８日夕方にかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、９日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】今後の東北の天気 ［気象概況］東北地方は気圧の谷となっています。また、東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下９度以下の強い寒気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に