「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）菊池雄星に大谷翔平、佐々木麟太郎らが背負った「１７番」。この日は萬谷堅心投手（２年）が、センバツ準Ｖの智弁和歌山撃破の原動力となった。花巻東の出世番号を「期待の表れと思って」と話す萬谷。「１番から９番まで長打も単打もあるすごい打線」という智弁和歌山に対し、初回は２安打されて先制を許す。しかし以降はヒットを打たれても、四