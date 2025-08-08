政府は8日、2026年度予算編成の方向性を示す概算要求基準を閣議了解した。物価高対策を含む重要政策の推進に使う「裁量的経費」は25年度予算の2割増とした。年金や医療に充てる社会保障費は、少子高齢化や物価動向を踏まえた「自然増」を反映し、約4千億円の増額とする。要求段階では事業費が分からないことを考慮して金額を示さない「事項要求」を26年度も認める。歳出膨張に歯止めをかけることが難しくなる懸念があり、無駄