■「ずっと目標だったミリオンアーティストになることができて本当に嬉しいです」（&TEAM） &TEAMの3rdシングル「Go in Blind (月狼)」（4月23日発売）が、日本レコード協会が発表する7月度ゴールドディスク認定で総出荷枚数100万枚を突破し、自身初となるミリオン認定を獲得した。 なお、2025年発売のシングルでミリオン認定を達成したアーティストとしては、&TEAMとSnow Manが同時初認定