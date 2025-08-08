ＴＯＹＯＴＩＲＥ [東証Ｐ] が8月8日午前(11:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比26.8％減の437億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の750億円→780億円(前期は1021億円)に4.0％上方修正し、減益率が26.6％減→23.6％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同