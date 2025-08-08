·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ½÷Í¥¤Ç¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î´õÎÉÍü¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔ²º¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤À¡¢ÅÇ¤­½Ð¤¹¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö³§¤ó¤Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÎå