伝統工芸品やこだわりのハンドクラフトアイテムなどのものづくりに携わるブランドとタッグを組み、オリジナルの企画アイテムを提供する「株式会社ヒキダシ」。同社が手掛けたハンドメイドレザーブランド「OJAGA DESIGN(オジャガデザイン)」が手掛ける「PEANUTS(ピーナッツ)」モチーフのレザーアイテムコレクションが登場した。【画像】コラボアイテムをもっと見る「PEANUTS」75周年を記念して、ハンドメイドレザーブランド「OJAGA