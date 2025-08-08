昨年12月1日、41歳の若さでワーナーミュージック・ジャパン（以下、WMJ）の代表取締役社長兼CEOに就任した岡田武士氏。前職のユニバーサルミュージックでは10年以上にわたってデジタルマーケティングにおける中心的な役割を担い、2018年からはEMI Recordsのマネージングディレクターとして松任谷由実や椎名林檎、Mrs. GREEN APPLEら多くのアーティストのヒット作に携わるとともに、ストリーミング時代の日本の音楽市場の成長を牽