標高の高さからか、夏でもひんやりと心地良い 今回、筆者が訪れたのは、日本屈指の湯量を誇る岐阜・奥飛騨温泉郷に2024年にオープンした『界 奥飛騨』。山岳地としての温泉の楽しみ方に加え、飛騨の伝統工芸の粋をモダンに織り交ぜた宿です。 木の温もりと澄んだ山の空気に心が洗われる滞在と、飛騨牛や郷土食材を生かした会席料理＆和朝食をレポートします。 コンセプトは”山岳温泉にめざめ、飛騨デザインに