パスタ専門店「ジョリーパスタ」は8月7日より、ごろっとマンゴーが主役のドルチェ2品を販売している。ジョリーパスタ「ごろっとマンゴーのパフェ」夏を彩る「マンゴーフェア」を開催中のジョリーパスタ。今回の新作は、シロップ漬けにしたマンゴーや冷たいマンゴージェラートを堪能することができる、トロピカルな「ごろっとマンゴーのパフェ」。濃厚な甘さが特長のアルフォンソマンゴージェラートや優しい甘さのバニラジェラート