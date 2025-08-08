【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は７日、ロシアのプーチン大統領がウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談に応じなくても、米露首脳会談は開催できるとの考えを示した。トランプ氏はホワイトハウスで、早ければ来週にも開かれる可能性がある米露首脳会談の開催の前提条件として、プーチン氏がゼレンスキー氏と会う必要があるかを記者団から問われ、「必要ない」と応じた。ウクライナを侵略する